Реверсивное движение ввели на трассе между Омском и Тюменью из-за горящих торфяников

Реверсивное движение начало действовать на участке федеральной трассы Омск — Тюмень из-за сильного задымления. Оно было вызвано пожаром на торфянике. Об этом сообщила пресс-служба «Сибуправтодора».

«4 августа снижена видимость до 50 метров на участке дороги Р402 433—437-й километр (Омская область, Крутинский район) по причине горения торфяников, организовано реверсивное движение», — сказано на сайте организации.

Автомобилистов призвали быть крайне внимательными на дороге и соблюдать дистанцию.

О природных пожарах в этом районе ранее не сообщалось. ТАСС направил запрос в ГУ лесного хозяйства и Минприроды Омской области.