Транспорт 04 декабря 2023, 12:08 Ретротрамвай «Довлатов» вышел на улицы Санкт-Петербурга Ростех: ретротрамвай «Довлатов» выехал для испытаний на улицы Санкт-Петербурга

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге проведут сертификационные испытания нового ретро-трамвая модели 71-421Р «Довлатов». Первый вагон пустили по улицам, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Во время сертификационных испытаний на улицах города проверят, соответствует ли новая модель требованиям ГОСТа и техническому заданию заказчика. Вагон «Довлатов» испытают с номинальной и максимальной нагрузкой. Если проверка пройдет успешно, ретро-трамвай начнет курсировать по центральным городским маршрутам.

Реклама

Двухсекционный низкопольный трамвай 71-421Р вместимостью до 160 человек оборудовали современной «начинкой», но винтажным экстерьером. Его сделали по стандартам «Доступной среды» для маломобильных пассажиров и снабдили комплексом активной помощи водителю.

Последний, например, сможет самостоятельно снизить скорость или остановить вагон перед препятствием. В салоне поставили прозрачное интерактивное окно-экран с навигационной информацией.

Фото: пресс-служба госкорпорации «Ростех» Фото: пресс-служба госкорпорации «Ростех» Фото: пресс-служба госкорпорации «Ростех» Фото: пресс-служба госкорпорации «Ростех»

«Довлатова» оформили в стиле трамвая ЛМ-57 «Стиляга», который с 1957 по 1968 год выпускали на Ленинградском вагоноремонтном заводе. Трамвай украсили хромированными фарами и бампером, ширмочными дверями, закруглили углы оконных проемов.

В октябре Ростех презентовал другой трамвай ретро-серии — 71-431Р «Достоевский». Он уже курсирует по Санкт-Петербургу. В общей сложности старейший трамвайный парк города получит 76 стилизованных вагонов.

В Коломне запустили тематический маршрут «Пряничный трамвай». Пассажиры узнали, чем коломенский пряник отличался от тульского и какие травы в него добавляли.