Новый ГОСТ разработают для любителей ретроавтомобилей

Владельцы ретроавтомобилей получат льготы на страхование и смогут проходить техосмотр по старым правилам. А еще их освободят от уплаты транспортного налога.

Такие послабления связаны с транспортировкой и эксплуатацией ретроавтомобилей, с которыми сталкиваются водители. Свое мнение объяснил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Дело в том, что формально такая машина техосмотр в соответствии с современными требованиями не пройдет», — объяснил он.

Ретроавто не только для музеев. Машины времен Второй мировой поучаствовали в ралли в Черноголовке Подробнее

Кроме того, свою роль играет и возраст машины. Водить раритетный автомобиль нельзя, потому что он не соответствует экологическому стандарту Евро-5. Ездить на таком автомобиле, представляющем историческую ценность, будет нельзя. Водителям разрешат только возить ТС на специальном погрузчике.

Новый ГОСТ разрабатывают сотрудники Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2020 года.

ГОСТ будет соответствовать мировому стандарту. Автолюбители получат номер с буквой «К», специальную страховку и норму прохождения техосмотра. Благодаря этому иногда можно будет выезжать на улицы на ретроавтомобиле.

Оценивать автомобили поручат специалистам, которым предстоит пройти аттестацию и сдать экзамены на знание каждой марки.

Получить категорию «К» разрешат только тем автолюбителям, которые сохранили или отреставрировали машины до состояния оригинала. А еще у раритетной техники в обязательном порядке должны быть оригинальные кузов, рама и двигатель.