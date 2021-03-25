Ретро-трамваи закупят к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода

Новые трамваи закупят к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. 11 транспортных средств в ретро-стиле будут курсировать по городу, написал «ФедералПресс».

В целом на это планируется потратить порядка 400 миллионов рублей. Мэр города Юрий Шалабаев напомнил, что Нижний Новгород первым в современной России пустил на линию трамвай в 1896 году.

«Это символ, который отражает новый ритм старого Нижнего. Хочу поблагодарить депутатов Думы Нижнего Новгорода за единогласную поддержку и одобрение соответствующих изменений в бюджете», — отметил он.

По словам Шалабаева, в городе не закупали новые трамваи около десяти лет. Новый транспорт будет ездить в его исторической части.