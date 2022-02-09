Ретро-трамваи появятся в центре Петербурга

«Горэлектротранс» объявил конкурс на создание 54 трамваев в стиле 50х-60-х годов. Они будут ездить по центральным районам Петербурга, рассказала газета «Петербургский дневник».

Внутри трамваи будут оснащены всем необходимым современным оборудованием. Разработка ретро-трамваев — это вынужденная мера. Дело в том, что современные модели низкопольных трамваев не подходят для работы на исторической инфраструктуре Третьего трамвайного парка, который обслуживает центр города, Васильевский остров и Петроградскую сторону. Здания парка же являются объектом культурного наследия, поэтому переделать его под существующие трамваи нельзя.