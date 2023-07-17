Транспорт 17 июля 2023, 16:50 Решение о движении машин по Крымскому мосту примут через несколько часов Хуснуллин: опоры Крымского моста не пострадали, решение о движении примут в понедельник РИА «Новости»

Читать 360tv в

Специальная комиссия продолжила обследование на Крымском мосту, до конца понедельника возможно принятие решения о запуске автомобилей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, его слова привел ТАСС.

«В настоящее время обсуждаем, возможно ли запустить на Крымский мост машины. Несколько часов — и будет решение», — сказал он.

Реклама

По словам Хуснуллина, водолазы заняты исследованием состояния дна в Керченском проливе, строители и проектировщики отрабатывают различные технологические схемы ремонта.

«По предварительной информации, у железнодорожного моста опоры не пострадали, изучаем автомобильные опоры. Наметим определенный план действий, пока будем совещаться», — добавил вице-премьер.

Ранее стало известно, что вечером 17 июня пройдет открытое совещание по теракту на Крымском мосту, в котором примет участие президент России Владимир Путин.