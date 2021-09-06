Renault выпустила новый электрический кроссовер

Французская компания Renault представила электрический кроссовер Megane E-Tech. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Motor1.

За основу автомобиля была выбрана модульная платформа CMF-EV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. На этой же платформе выходил кроссовер Nissan Ariya. В салоне расположены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа с разрешением 1250×1562 пикселей.

Автомобиль выпустят с электромоторами мощностью 130 и 218 лошадиных сил. Автомобиль способен достигать скорости до 100 километров в час за 7,4 секунды. Запас хода составляет 470 км.