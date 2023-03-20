20 марта 2023, 12:04
Renault стали самыми дефицитными авто в России
Наибольший дефицит среди популярных марок в России наблюдается среди автомобилей Renault. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры».
Там рассказали, что сейчас наблюдается нехватка ряда марок машин. Среди них немецкие, французские и южнокорейские. Как добавил RT, дефицит не критичный, но значительный.
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«Наибольший дефицит сейчас зафиксирован на автомобили Renault. Также нехватка (но не такая острая) сохраняется по южнокорейским брендам Kia и Hyundai», — говорится в заявлении ассоциации.
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Кроме того, наблюдается недостаток Volkswagen и SKODA. Их количество очень ограничено, потому что дилеры распродают старые остатки. Такая ситуация сохранится до тех пор, пока российский рынок не заместят новыми китайскими брендами.
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