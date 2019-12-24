Renault предупредил россиян о внезапно открывающихся капотах

Владельцев данной модели предупредят по почте или по телефону о том, что существует возможность внезапного поднятия капота во время движения автомобиля из-за обрыва петли замка.

Также есть возможность проверить на сайте каждый автомобиль, попадает ли он под отзыв. Владельцы смогут получить бесплатное обслуживание в дилерском центре, в котором специалисты поменяют сам замок и переустановят его петли.

В январе 2019 года компания Renault уже отзывала подобным образом 3,6 тысяч автомобилей из серий Logan, Sandero и Dokker из-за неисправного механизма срабатывания подушки безопасности для водителя, а в марте — 19,2 тысяч машин Duster и Dokker из-за неполадок с усилителем тормозов, которые возникли во время сборки.