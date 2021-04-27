Renault показала интерьер седана Taliant

Французский автомобилестроитель Renault представил салон нового седана Taliant, который заменит на российском авторынке Renault Logan. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на профильные СМИ.

По данным издания, в модели модернизированы руль, переднее пространство и дверные панели. Центральная панель оборудована мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой функции Apple CarPlay. Планируется, что продажи авто стартуют в следующем году.