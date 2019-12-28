Renault поднимет цены на свои автомобили в России

«Повышение связано с небольшим изменением в оборудовании (например, установка „ЭРА-ГЛОНАСС“), а также общей макроэкономической ситуацией», — говорится в сообщении пресс-службы. В заявлении также добавляется, что «повышение минимальное для сохранения максимальной конкурентоспособности».

Повышение цен коснется только автомобилей 2020 года выпуска. При этом машины, выпущенные в 2019 году, будут продаваться по прежним ценам, уточнила газета «Ведомости» со ссылкой на одного из дилеров марки.

По его словам, рекомендованные розничные цены на все свои модели в России Renault увеличит в среднем на 2,4%.

23 декабря Росстандарт сообщил, что ЗАО «Рено Россия» снимет с продажи 78,5 тысяч автомобилей марки Kaptur, которые были произведены с сентября 2015 года. Владельцев данной модели предупредят по почте или по телефону о том, что существует возможность внезапного поднятия капота во время движения автомобиля из-за обрыва петли замка.