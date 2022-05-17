Renault не сможет выкупить обратно завод «Москвич», который после ухода компании взяли на баланс власти Москвы. Не исключено, что предприятие начнет выпускать автомобили для такси и каршеринга столицы и Подмосковья.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24» подчеркнул, что позиция главы города Сергея Собянина по заводу была принципиальной.

«У нас нет опциона на обратный выкуп со стороны компании Renault, то есть этот завод будет все время российским», — сказал Лискутов.

Московские власти рассчитывают, что все компоненты для «Москвича» будут производить в России. Такую задачу уже поставили перед менеджментом предприятия.

Среди потенциальных возможностей завода Лискутов назвал производство автомобилей для такси и каршеринга. Рабочую группу с крупнейшими компаниями-агрегаторами такси уже сформировали. Вместе с ними специалисты правительства города определят технические моменты.

Производственный потенциал «Москвича» город планирует сохранить. Сотрудников обеспечат работой, а долги по заработной плате закроют. До конца 2022 года обеспечат начало сборки нового автомобиля. Платформу и необходимый для него набор комплектующих найдут вместе с КамАЗом и институтом НАМИ.