Renault Arkana прошел краш-тест

По итогу краш-теста автомобилю присваивают баллы за защиту водителя и пассажира. За набранные 12,8–16 баллов он может получить 4 звезды.

Renault Arkana заработал 15,8 баллов из возможных 16 и получил оценку в четыре звезды ARCAP.

Для краш-теста использовали наиболее доступную модификацию. Она обладает 1,6-литровым бензиновым двигателем, механической пятиступенчатой коробкой передач, а также четырьмя подушками безопасности.

Запуск продаж купе-кроссовера Renault Arkana состоялся в России 5 июля 2019 года.