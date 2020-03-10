Renault анонсировала выход нового кроссовера Kaptur

Компания опубликовала несколько снимков и технические характеристики новинки.

Внешне автомобиль почти не претерпел изменений. Однако новый кроссовер получит турбированный двигатель на 1,3 литра мощностью 150 лошадиных сил.

Также появятся бесступенчатая коробка передач, электрический усилитель руля и новая подвеска.

Стоимость новинки пока не раскрывается. Стартовая цена ее предшественника составила 969 тысяч рублей.