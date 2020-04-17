Ремонт у официальных дилеров после ДТП предложили сделать обязательным

«В частности, законом определен двухгодичный срок, в течение которого новое транспортное средство, находящееся на гарантии изготовителя, направляется на ремонт к официальным дилерам-представителям изготовителя. При этом гарантийные сроки на автомобили почти у всех производителей значительно превышают 2 года», — пояснил Кутепов.

В соответствующем законопроекте отмечается, что поправка станет обязанностью страховых компаний. Уточняется, что максимально допустимый срок ремонта — 45 рабочих дней.

Парламентарий подчеркнул, что такой период учитывает необходимость заказа и поставки запасных частей.

По мнению сенатора, качественному ремонту машин мешает неэффективный метод расчета по справочникам Российского союза автостраховщиков.

«Средняя стоимость запчастей в справочниках не отражает среднерыночной цены на комплектующие, вследствие чего официальные дилеры, использующие в своей деятельности новые и сертифицированные запасные части, отказываются от сотрудничества со страховыми компаниями», — добавил Кутепов.

Он призвал уточнять цены на ремонт у официального дилера, а по окончании гарантии — у всех участников рынка.