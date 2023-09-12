Транспорт 12 сентября 2023, 18:26 Ремонт трамвайных путей начался в центре Москвы Ликсутов: трамвайные пути отремонтируют на улице Рогожский Вал в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Ремонт 1,6 километра трамвайных путей начался на улице Рогожский Вал в Москве. Специалисты Московского метрополитена проведут его во время строительства железнодорожного путепровода над шоссе Энтузиастов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее мы обособили трамвайные пути на улице Рогожский Вал и отделили их от автомобильной дороги. Теперь заменим здесь 1,6 километра путей. Максим Ликсутов

Во время работ обновят рельсы, шпалы заменят на железобетонные, а также уложат новое верхнее покрытие. Также на участке обустроят новую систему водоотведения и понизят уровень трамвайных путей под эстакадой, что позволит увеличить скорость движения трамваев.

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В настоящее время вместо трамваев между станциями метро «Авиамоторная», «Площадь Ильича» и «Пролетарская» курсируют бесплатные автобусы № 012. Движение трамваев по плану восстановят в конце 2023 — начале 2024 года, после завершения работ под путепроводом.

Ранее Ликсутов сообщил о том, что приложение «Метро Москвы» скачали 10 миллионов раз с 2017 года.