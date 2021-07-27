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    27 июля 2021, 12:50

    Ремонт станции метро «Ладожская» в Петербурге перенесут на 2023 год

    Оксана Лавнюженко

    В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга рассказали, что станция метро «Ладожская» закроется на ремонт примерно в январе 2023 года. Из-за того, что проект находится в стадии разработки, точную дату назвать пока сложно, сообщил «Петербургский дневник».

    Отмечается, что «Ладожская» не сможет принимать пассажиров в течение 11 месяцев. В ведомстве добавили, что сейчас разрабатываются разные варианты организации транспортного обслуживания на период закрытия станции метро.

    «Ладожской» ежемесячно пользуются около 2,38 миллиона человек. Среди них не только горожане, но и приезжающие из других регионов России на одноименный вокзал.