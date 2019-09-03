Ремонт дорог полностью завершили в 14 городских округах Подмосковья

В Московской области в полном объеме завершили укладку асфальтобетонного покрытия в 14 муниципальных образованиях. В этих муниципалитетах отремонтировано более 420 дорог. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«На территории 14 городских округов завершен ремонт дорог, предусмотренный программой этого года. Так, в муниципалитетах отремонтировано дорожное покрытие на 426 участках протяженностью более 400 километров. Всего на сегодня в регионе отремонтировано более 1,8 тысячи дорог протяженностью свыше 2,1 тысяч километров, что составляет почти 90% от общего плана ремонта дорожной сети в этом году. Работы продолжаются на 94 автомобильных дорогах», — отметил министр Алексей Гержик.

Наибольший объем работ выполнен в Мытищах (120 участков длиной 35 километров), Сергиевом Посаде (51 участок длиной 89 километров), Ступине (42 участка длиной 60 километров) и Шаховской (38 участков длиной 31 километр). На дорогах заменили асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку.

Ремонт муниципальных дорог завершен в 52 городских округах, в том числе в Воскресенском (52 участка; 17,4 километра), Долгопрудном (27 участков; 8,1 километра), Коломенском (59 участков; 21,8 километра), Красногорске (55 участков длиной 23 километра). Всего на сегодняшний день на муниципальных автодорогах заменили покрытие на 1435 участках протяженностью порядка 670 километров.

Работы на региональной дорожной сети ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день в 39 муниципальных образованиях отремонтировано 375 дорог регионального значения длиной порядка 1,5 тысячи километров.

Всего асфальтобетонное покрытие заменят более чем на 1,9 тысячи дорог протяженностью около 2,5 тысячи километров. Из них по итогам голосования на портале «Добродел» включены более 600 дорог протяженностью порядка 700 километров. В 27 муниципальных образованиях более 50% планов ремонта в этом году составлено по предложениям граждан.