Рекордное за последние семь лет количество машин продал АвтоВАЗ
По итогам ноября концерн «АвтоВАЗ» увеличил продажи машин более чем на 38 тысяч моделей, обновив тем самым рекорд семилетней давности. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу предприятия.
По данным информагентства, концерн нарастил продажи на 21,9% до 38 064 единиц. Отмечается, что последний раз такие показатели были зафиксированы в декабре 2013 года.
«Рекордные показатели продаж автомобилей Lada в ноябре стали возможными благодаря действию государственных и собственных программ Lada, а также запуску продаж специальных серий наших популярных моделей», — объяснил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Оливье Морне.