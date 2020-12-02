Рекордное за последние семь лет количество машин продал АвтоВАЗ

По данным информагентства, концерн нарастил продажи на 21,9% до 38 064 единиц. Отмечается, что последний раз такие показатели были зафиксированы в декабре 2013 года.

«Рекордные показатели продаж автомобилей Lada в ноябре стали возможными благодаря действию государственных и собственных программ Lada, а также запуску продаж специальных серий наших популярных моделей», — объяснил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Оливье Морне.