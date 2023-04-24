Транспорт 24 апреля 2023, 18:35 Реконструкция станции метро «Чернышевская» началась в Петербурге

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Реконструкция станции метро «Чернышевская» началась в Санкт-Петербурге. Специалисты «Метростроя Северной столицы» приступили к бетонированию наклонного входа. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На данный момент рабочие уже провели демонтаж старого оборудования. До наступления осени они должны уложить более тысячи кубометров бетона. Специалистам приходится укладывать бетон под углом в 30 градусов.

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Благодаря работам пропускная способность станции должна вырасти на 6,5 тысячи человек в день.