Транспорт 15 декабря 2022, 03:39 Реконструкцию МКАД проведут в Москве

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В Москве реконструируют участок МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой. Работы проведут в рамках Адресной инвестиционной программы города на 2022–2025 годы. Такой информацией поделился глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

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Специалисты проведут реконструкцию съездов на пересечении МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы. При этом сейчас строители проводят работы на пересечении трассы с Алтуфьевским шоссе, с улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотней.