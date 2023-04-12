Транспорт 12 апреля 2023, 11:10 Реконструкция электродепо «Дачное» завершилась в Петербурге

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В Санкт-Петербурге после реконструкции вновь начало работать электродепо «Дачное». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Работы стартовали в 2019-м году. Стоимость контракта по реконструкции изначально составляла 4,4 миллиарда рублей, однако в дальнейшем она увеличилась до 5,5 миллиарда рублей.

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На предприятии проводят ремонт подвижных составов метрополитена.

«Проведенная модернизация депо позволит при необходимости ремонтировать там вагоны „Балтиец“», — отметили в ведомстве.