Рейтинг пассажиров «Яндекса» оценили в профсоюзе «Таксист»
Глава координационного совета Межрегионального профсоюза сотрудников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков отреагировал на нововведение «Яндекса». Он посчитал рейтинг пассажиров «обыкновенной уловкой». Об этом сообщило ИА Nation News.
«Я думаю, это предложение — обыкновенная уловка, чтобы удержать водителей. Мы прекрасно видим, что водитель ущемлен, у него нет никаких прав и защитить он себя не может: „Пишите в техподдержку и до свидания“. И они придумали такую лажу с пассажирами, рейтинг какой-то», — подчеркнул Попков.
По мнению эксперта, подобное оценивание клиентов — мошенничество. Он обратил внимание на то, что рейтинг невозможно проверить.
«И объективного здесь я тоже ничего не вижу, можно только верить какому-то „Яндексу“, а ему уже никто не верит. „Яндексу“ верить нельзя, это уловка чтобы удержать и успокоить водителей — и ничего такого не будет. Я думаю, это не повлияет ни на что», — заключил Попков.
Ранее водителям «Яндекс.Такси» разрешили оценивать пассажиров.