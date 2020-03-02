Рейтинг пассажиров «Яндекса» оценили в профсоюзе «Таксист»

«Я думаю, это предложение — обыкновенная уловка, чтобы удержать водителей. Мы прекрасно видим, что водитель ущемлен, у него нет никаких прав и защитить он себя не может: „Пишите в техподдержку и до свидания“. И они придумали такую лажу с пассажирами, рейтинг какой-то», — подчеркнул Попков.

По мнению эксперта, подобное оценивание клиентов — мошенничество. Он обратил внимание на то, что рейтинг невозможно проверить.

«И объективного здесь я тоже ничего не вижу, можно только верить какому-то „Яндексу“, а ему уже никто не верит. „Яндексу“ верить нельзя, это уловка чтобы удержать и успокоить водителей — и ничего такого не будет. Я думаю, это не повлияет ни на что», — заключил Попков.

Ранее водителям «Яндекс.Такси» разрешили оценивать пассажиров.