Рейтинг автомобильных перевозчиков появится в России

В Министерстве транспорта планируют создать реестр с рейтингом компаний, которые занимаются автомобильными перевозками. Это нужно для того, чтобы обеспечить надежность предоставляемых услуг в этой сфере.

Основными критериями рейтинга станут технические исправности транспорта и надежность водительского состава, сообщают «Известия». В ближайшее время проект обсудят в Министерстве транспорта.

Отмечается, что такой рейтинг позволит исправить такие частые проблемы в перевозках, как несоблюдение правил, поломку или износ транспорта. Он также поможет вычислить нелегальных перевозчиков.

В пресс-службе Минтранса отметили, что рейтинг не станет неким ужесточением, наоборот многие проверки перейдут в более удобный формат. Ко всему прочему рейтинг станет полезным и для самих перевозчиков. Добросовестные компании смогут использовать его в качестве рекламы своих услуг.

Представители отрасли к идее отнеслись со скепсисом.

«Государство должно не рейтинги составлять, а повысить зарплаты сотрудникам и сделать жесткий отбор на эти должности», — высказалась Людмила Емельяненко, председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Московской области.

Однако в Госдуме уверены, что с помощью рейтинга государство сможет отслеживать всех перевозчиков с целью выявления нарушений.