Аэропорт Уфы возобновит международные рейсы с 27 октября

«С 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включен пункт Уфа», — заявили в ведомстве.

Ранее улететь за границу россияне могли из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

Россия прекратила международное авиасообщение с 27 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции. Летали только самолеты вывозных рейсов, грузовые борта, а также транзитные самолеты, напомнила «Газета.ru».

Возобновление регулярных рейсов началось 1 августа. Первыми странами, куда смогли полететь россияне стали Великобритания, Турция и Танзания. 16 октября Россия возобновила полеты на Кубу, в Японию и Сербию.

Оперативный штаб по борьбе по предупреждению распространения коронавируса рекомендовал не закрывать границы с другими странами.