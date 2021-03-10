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    10 марта 2021, 02:36

    «Аэрофлот» повысил топливный сбор на рейсы по России

    Анастасия Кукова

    С 10 марта авиакомпания «Аэрофлот» повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%. Теперь стоимость сбора в цене одного билета класса «Эконом» вырастет с 1500 до 1650 рублей. За исключением некоторых рейсов, такая стоимость будет действовать на всех направлениях внутри страны.

    «Аэрофлот» повысил топливный сбор на рейсы по России

    Например, стоимость топливного сбора для рейсов для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ стоимость топливного сбора повысится с 4200 до 4350 рублей. По данным РИА «Новости», при полетах классом «Эконом» между Москвой и пунктами Дальнего Востока сбор не взимается.

    Величина топливного за «Бизнес» и «Комфорт» для рейсов по РФ составляет 200% и 150% от сбора за полетный сегмент класса «Эконом» соответственно. То есть, на рейсах между Москвой и Дальним Востоком сбор за «Бизнес»-класс составит вместо 8400 — 8700 рублей, «Комфортом» вместо 6300 — 6525.

    Величина топливного сбора для зарубежных полетов не изменится.

    Ранее в «Аэрофлоте» объяснили, что стоимость топливного сбора, который подорожает на 10%, будет включена в стоимость посадочных талонов. Повышение стоимости вызвано увеличением стоимости топлива расходов на внутренние рейсы на 40%.