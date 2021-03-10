«Аэрофлот» повысил топливный сбор на рейсы по России

С 10 марта авиакомпания «Аэрофлот» повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%. Теперь стоимость сбора в цене одного билета класса «Эконом» вырастет с 1500 до 1650 рублей. За исключением некоторых рейсов, такая стоимость будет действовать на всех направлениях внутри страны.

Например, стоимость топливного сбора для рейсов для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ стоимость топливного сбора повысится с 4200 до 4350 рублей. По данным РИА «Новости», при полетах классом «Эконом» между Москвой и пунктами Дальнего Востока сбор не взимается.

Величина топливного за «Бизнес» и «Комфорт» для рейсов по РФ составляет 200% и 150% от сбора за полетный сегмент класса «Эконом» соответственно. То есть, на рейсах между Москвой и Дальним Востоком сбор за «Бизнес»-класс составит вместо 8400 — 8700 рублей, «Комфортом» вместо 6300 — 6525.

Величина топливного сбора для зарубежных полетов не изменится.

Ранее в «Аэрофлоте» объяснили, что стоимость топливного сбора, который подорожает на 10%, будет включена в стоимость посадочных талонов. Повышение стоимости вызвано увеличением стоимости топлива расходов на внутренние рейсы на 40%.