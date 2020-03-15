    15 марта 2020, 21:29

    «Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 городов

    Алексей Сахаров

    «Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает авиасообщение с 13 европейскими городами. В их числе Франкфурт, Барселона, Прага и Осло.
    «Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 городов

    Кроме городов Евросоюза в стоп-лист вошли города Узбекистана. Почти все рейсы будут приостановлены до 30 апреля.

    Также компания намерена приостановить полеты в Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Кишинев, Вильнюс, Варшаву, Таллин и Вену. Кроме того, «Аэрофлот» временно не будет совершать рейсы в Ташкент, Бухару и Самарканд.

    Запрет продлится до 21 марта. Дальнейшие решения по рейсам будут приняты к этой дате дополнительно.

    С 16 марта будут прекращены регулярные полеты «России» — дочерней компании «Аэрофлота» — из Санкт-Петербурга в страны ЕС. Пассажирам предложили добираться через Москву.

    «Информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях», — добавили у авиаперевозчика.