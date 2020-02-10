Рейс «Победы» вернулся в Пулково из-за трещины на лобовом стекле

Самолет авиакомпании «Победа», отправлявшийся из аэропорта Санкт-Петербурга в Екатеринбург рейсом DP515, вернулся в аэропорт вылета почти сразу после набора высоты. Решение развернуть борт и экстренно его приземлить экипаж принял из-за трещины на лобовом стекле.

«После вылета из Санкт-Петербурга экипаж сообщил о появлении трещины на лобовом стекле. Самолет вернулся в Пулково», — рассказали в пресс-службе «Победы». Сообщение процитировало РИА «Новости».

К месту посадки были стянуты экстренные службы воздушной гавани. К счастью, их помощь не понадобилась: самолет приземлился штатно, никто не пострадал.

Из Москвы в Санкт-Петербург тут же вылетел другой борт. В его ожидании пассажиров отправили в терминал.

После того как резервный самолет принял пассажиров, их отправили в Екатеринбург. Утром резервный борт благополучно приземлился в пункте назначения — аэропорту Екатеринбурга, уточнили на Свердловском областном телевидении.