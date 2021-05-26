Запрет французской авиакомпании AirFrance на полеты в воздушном пространстве Белоруссии сказался на рейсе из Парижа в Москву. Вылет самолета отменили.

Данные об измененном расписании появились на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Борт AirFrance должен был лететь в обход республики из-за введенных против нее ограничений. Предполагалось, что он зайдет в воздушное пространство России.

Разрешения на такой маршрут у авиакомпании на данный момент нет, уточнила Lenta.ru. Если российская сторона не ответит на запрос, то рейс Париж — Москва перенесут на 27 мая.

С 25 мая лайнеры Air France и Finnair прекратили полеты над Белоруссией. Французы заявили об изменении полетного плана самолетов, которые находятся на маршрутах. Финны решили не использовать воздушное пространство над республикой до дальнейшего уведомления.

От полетов над Белоруссией также временно отказались голландская авиакомпания KLM и немецкая Lufthansa. Аналогичное решение приняла латвийская национальная авиакомпания AirBaltic.

Ограничения на полеты над Белоруссией ряд стран ввели после ситуации с экстренной посадки в Минске лайнера авиакомпании Ryanair.