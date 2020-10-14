Рейс из Красноярска в Анталью задержали из-за неисправности лайнера

В Красноярске сломался самолет, который должен был вылететь в турецкую Анталью. Рейс пришлось задержать. Сейчас пассажиры ждут резервный борт.

«Красноярская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту задержки рейса авиакомпанией AzurAir из Красноярска в Анталью с промежуточной посадкой в Самаре», — сообщил сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет Boeing 737-800 должен был вылететь в Турцию 14 октября в 01:45 по местному времени (21:45 13 октября по московскому времени), но из-за неисправности лайнера рейс задержали. Всего на него зарегистрировались 186 пассажиров.

С людьми все в порядке: их накормили, напоили, а желающих разместили в гостинице. Резервный борт должен вылететь из Красноярска в 13:20 (09:20 по Москве). В надзорном ведомстве не сообщили, что это была за неисправность.