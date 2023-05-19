19 мая 2023, 12:32
Рейд по выявлению нетрезвых водителей проведут в Москве на этих выходных
ГИБДД: в Москве в эти выходные пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей
В эти выходные, с 19 по 21 мая, столичное управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) проведет усиленный рейд по выявлению пьяных водителей за рулем, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как рассказали в источнике, с начала текущей недели сотрудники уже привлекли к ответственности 242 водителя за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.
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Среди них на месте выявили 123 нарушителя, 107 человек отказались от прохождения процедуры освидетельствования и 12 повторно сели за руль без прав. Последним теперь грозит уголовная ответственность.
Госавтоинспекция Москвы обратилась к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и не садиться пьяными за руль. Сотрудники ведомства подчеркнули, что не стоит подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также других участников движения.
За майские праздники инспекторы Подмосковья выявили 579 нарушений, среди которых было вождение в нетрезвом виде. Особое внимание уделили дорогам к садовым товариществам.
ГИБДД
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