26 марта 2023, 17:05
Регулярный рейс впервые за три года вылетел из Приморья в Китай
РИА «Новости»: впервые за три года выполнен рейс из Приморья в Китай
Официальная делегация Приморья вылетит в Китай на первом за три года регулярном рейсе. Об этом журналистам РИА «Новости» рассказал глава агентства международного сотрудничества края Алексей Старичков.
Авиационное сообщение между Владивостоком и Харбином приостановили в начале 2020 года. Причиной стала пандемия COVID-19.
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Возобновленные рейсы будут выполняться трижды в неделю. На этот маршрут поставили самолеты авиакомпании «Аврора».
«[Делегация] во главе с губернатором [Приморского края], выезжает в Китай для проведения переговоров в Харбине и Пекине», — рассказал Старичков.
По его словам, в первом городе у представителей российского региона запланирована встреча с руководителями провинции Хэйлунцзян. Они обсудят вопросы сотрудничества.
В Пекине представители Приморья также проведут ряд переговоров. На этих встречах обсудят детали сотрудничества регионов и возможные проекты.
Саму поездку Старичков назвал короткой командировкой.
Авиация
Приморье
Китай
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