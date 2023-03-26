Транспорт 26 марта 2023, 17:05 Регулярный рейс впервые за три года вылетел из Приморья в Китай РИА «Новости»: впервые за три года выполнен рейс из Приморья в Китай piqsels

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Официальная делегация Приморья вылетит в Китай на первом за три года регулярном рейсе. Об этом журналистам РИА «Новости» рассказал глава агентства международного сотрудничества края Алексей Старичков.

Авиационное сообщение между Владивостоком и Харбином приостановили в начале 2020 года. Причиной стала пандемия COVID-19.

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Возобновленные рейсы будут выполняться трижды в неделю. На этот маршрут поставили самолеты авиакомпании «Аврора».

«[Делегация] во главе с губернатором [Приморского края], выезжает в Китай для проведения переговоров в Харбине и Пекине», — рассказал Старичков.

По его словам, в первом городе у представителей российского региона запланирована встреча с руководителями провинции Хэйлунцзян. Они обсудят вопросы сотрудничества.

В Пекине представители Приморья также проведут ряд переговоров. На этих встречах обсудят детали сотрудничества регионов и возможные проекты.

Саму поездку Старичков назвал короткой командировкой.