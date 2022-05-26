Регулярное автобусное сообщение придет на юг России летом 2022 года

В России в летнем сезоне — 2022 запустят регулярное автобусное сообщение между Крымом и Адлером, Минводами, Волгоградом, Ставрополем. Перевозки организуют по единым билету и расписанию.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал РИА «Новости», что в решении вопроса транспортной доступности юга России примут системные меры.

«Министерство транспорта запустит в этом сезоне регулярное автобусное сообщение, <…> включая единый билет и единое расписание», — отметил он.

Ведомству, пояснил Чернышенко, поручили проработать возможность организации на трассе М4 «Дон» выделенной полосы в оптимальные временные промежутки. По ней пустят регулярные пассажирские маршруты.

На юге России организуют морские и мультимодальные перевозки с единым билетом. Их осуществляют разными видами транспорта в рамках одного договора.