Транспорт 10 декабря 2023, 14:47 Регулярное авиасообщение запустили между Тбилиси и Петербургом Georgian Airways начала выполнять регулярные рейсы из Тбилиси в Петербург Leonid Faerberg / Global Look Press

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Грузинский перевозчик Georgian Airways начал выполнять регулярные рейсы по маршруту Тбилиси — Петербург — Тбилиси. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу петербургского аэропорта Пулково.

Самолеты Boeing 737 будут вылетать из Пулково в грузинскую столицу по средам и воскресеньям. Отправление из Тбилиси — в 00:40 (23:40 московского времени), прибытие в Петербург — в 03:25.

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Рейсы из Петербурга будут осуществлять в 04:55, прибытие в аэропорт Шота Руставели — в 09:30 (08:30 по московскому времени).

Российские власти восстановили авиасообщение с Грузией по указу президента Владимира Путина после долгого перерыва. В мае первый самолет авиакомпании «Азимут» вылетел в Тбилиси. Вскоре перевозки в Москву начала выполнять Georgian Airways.