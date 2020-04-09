По данным информагентства, в течение последних 14 лет компания запатентовала такие названия, как Кам4атка, Xray X, Kvest, Xray X, Binar, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga, Preosa, Lada Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta и Onega.

«Они на всякий случай регистрируют различные понравившиеся слова, и когда на международной арене появится их концепт, упоминание этого концепта не должно вызвать правовых последствий», — пояснил Асланян.

По его словам, лучше иметь 500 разных наименований и использовать три из них, чем придумывать названия, а потом узнать, что они уже заняты.