Регистрацию в каршеринг-сервисах предложили проводить через госуслуги

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский сообщил, что регистрацию в каршеринг-сервисах предлагают проводить через госуслуги. Сейчас в комитете рассматривается такая инициатива.

По его словам, в настоящий момент нарушители правил дорожного движения, которые внесены в черные списки каршеринговых организаций, покупают ненастоящие аккаунты и пользуются услугой под чужим именем, пишет «Парламентская газета».

В целях избежать этого было предложено сделать регистрацию на таких сервисах через федеральную государственную информационную систему (портал госуслуг). При таком условии личность автолюбителя будет гарантированно установлена.

Уточняется, что пока при оформлении аренды машины в Сети достаточно лишь загрузить документы в электронном формате.