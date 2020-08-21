Регистрацию автомобилей в МФЦ начнут 29 августа

В ведомстве отметили, что сотрудники МФЦ будут принимать документы у владельцев автомобили и выдавать регистрационные знаки и свидетельства о регистрации.

Осмотр машин, техническую проверку, оформление регистрации и присвоение номерных знаков будут, как и сейчас, осуществлять сотрудники ГИБДД.

Постановление о регистрации транспортных средств в МФЦ подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. В тексте документа говорится, что сотрудники МВД будут работать на территории МФЦ.

Воспользоваться услугой по регистрации транспортных средств можно будет только в центрах, которые оснащены необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилей.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов оценил инициативу правительства. Он отметил, что это удобно, но проблема в том, что не все многофункциональные центры смогут организовать площадки для осмотра автомобилей.

Также он напомнил, что количество сотрудников ГИБДД сократилось. И непонятно, как представители ведомства будут работать на территории МФЦ: выезжать отдельно на прием автомобилей из управления или находится там постоянно. В качестве выхода из ситуации эксперт предложил расширить штат управления.

Обойтись без этой процедуры, по словам Шкуматова, невозможно. Так как в ходе осмотра инспектор проверяет не только сам автомобиль, но также и номера деталей, чтобы узнать не находится ли машина в угоне.