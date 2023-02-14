Транспорт 14 февраля 2023, 11:26 Регионы России с наиболее активным ростом количества автокредитов назвали в НБКИ

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В пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что за последние четыре года число автокредитов выросло в Дальневосточном, Северо-Кавказском, Сибирском, Южном и Уральском федеральных округах. Об этом написал RT.

Самый быстрый рост показали Иркутская, Новосибирская и Вологодская области. В таких регионах, как Самарская область, Санкт-Петербург и Москва число автокредитов, напротив, сократилось.

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Как заметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, пандемия коронавируса и санкции не повлияли на их количество. Напротив, число автокредитов находится на уровне 2019 года.

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