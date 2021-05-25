Редкий советский лимузин оценили в 57 миллионов рублей

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже редкого советского лимузина ЗИС-110 1948 года выпуска. Его стоимость — 57 миллионов рублей, передает ИА Nation News.

Раритетное авто оснащено восьмицилиндровым бензиновым движком мощностью 140 «лошадок». По словам владельца, за 73 года пробег машины составил 10 тысяч километров. По данным информагентства, эта модель является первым советским послевоенным автомобилем. Его производство началось в 1945 году. В 1958 оно завершилось. Всего за этот период было выпущено 2089 единиц.