16 мая 2023, 14:48
Редчайший суперкар Lamborghini продают в США за 55 миллионов рублей
Редкий автомобиль Lamborghini Countach LP500S, который выпустили в 1982 году, выставили на продажу в США за 55,3 миллиона рублей. Объявление опубликовали на сайте Driver Source, передали «Известия».
К суперкару также прилагаются набор оригинальных инструментов и документы. Новому владельцу передадут еще и оригинальную рекламную брошюру с изображением этого авто на обложке.
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Суперкар способен развивать скорость до 318 километров в час, оснащен шестицилиндровым двигателем объемом четыре литра.
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