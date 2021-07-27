«Ъ»: Red Wings создаст свой лоукостер

Компания Red Wings намерена создать низкобюджетный перевозчик. Она уже предупредила несколько региональных администраций и аэропортовых холдингов о том, что хочет запустить несколько местных лоукост-рейсов и создать внутри своей структуры соответствующее направление.

Как стало известно газете «Коммерсант», Red Wings письма с просьбой о поддержке ее заявки на субсидирование региональных рейсов получили администрации Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.

«Мы видим при масштабировании нашего регионального проекта возможности для сокращения издержек и дальнейшего снижения цен», — сообщил изданию представитель Red Wings.

Сообщается также, что Red Wings собирается использовать в региональной лоукост-модели исключительно SSJ. В парке компании семь таких воздушных судов. В региональной программе будут использоваться пять.

Эксперты, опрошенные газетой, предположили, что задуманное преобразование не сможет серьезно изменить действующую модель. Скорее всего, единственной его целью являются субсидии на региональные рейсы. Было также высказано, мнение, что появление лоукостера является международным антикризисным трендом.

«Полносервисные перевозчики создавали дочерние лоукост-компании — и закрывали их из-за проблем с внутренней конкуренцией. Попытки развивать две философии в рамках одного бренда заканчивались как созданием гибридной модели, так и полной неудачей с закрытием дискаунтера», — заявил директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий.

В ходе проведения международного авиасалона МАКС-2021 авиакомпания «Россия» подписала контракт на поставку 15 самолетов SSJ 100 уже в этом году.