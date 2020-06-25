Речные трамваи по автобусным технологиям построят в России

Речное судно с легкостью пройдет через большинство рек и сможет подходить к необорудованным берегам. Его построят по автобусным технологиям.

«Оно будет построено, пусть меня не ругают сильно коллеги-судостроители, по автобусной технологии. Поскольку оно получается около 20 метров длиной, то мы, борясь за себестоимость, уходим от ряда традиционных судостроительных технологий», — сказал Рахманов.

При этом, по его словам, пароход не имеет ничего общего с автобусом. Однако подходы к использованию структурных элементов, конструкций корпуса, элементов электропроводки, комфорт сидений и возможности пропульсии будут схожи с теми, что традиционно используются на предприятии, которое выпускает городской транспорт.

Название для судна выбрали не случайно. Технари решили давать пароходам имена различного рода морских животных, в случае с данной речной маршруткой — это разновидность дельфина.

Один из таких речных трамвайчиков представят в I квартале 2021 года. Его спустят на воду, и специалисты приступят к испытаниям.

Презентация круизного судна «Соталия» прошла на международной промышленной выставке «Иннопром-2019». Пароход сможет перевозить до 30 человек. Он также рассчитан под маломобильных граждан и фельдшерско-акушерский пункт. Двигатель судна разработан в соответствии с экологическими стандартами.