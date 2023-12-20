Транспорт 20 декабря 2023, 14:10 Речной электротранспорт Москвы вошел в Книгу рекордов России Регулярный речной маршрут электротранспорта Москвы вошел в Книгу рекордов России Фото: пресс-служба дептранса Москвы

Читать 360tv в

Первый регулярный речной маршрут вошел в Книгу рекордов России и получил два сертификата. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса Москвы.

Новому речному маршруту «Киевский — Сердце Столицы» вручили международный и отечественный сертификаты. Его ввели в столице полгода назад. За это время пассажиры совершили на нем 325 тысяч поездок. Этот транспорт стал уникальным не только для страны, но и для мира.

Реклама

«Для нас это большая честь и гордость. Это подтверждает, что мы стали лучшими в создании инновационных проектов не только на российском, но и на международном уровне», — отметил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

За летний сезон пассажиры прогулочного и речного флота Москвы совершили свыше двух миллионов поездок, что превысило прошлогодний показатель на 22%. Навигационный сезон завершился в столице 16 ноября.