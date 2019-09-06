Разворотные петли на Горьковском шоссе в Балашихе достроят до конца года

До начала 2020 года в Балашихе завершится строительство разворотных петель с 26 по 30 километр Горьковского шоссе. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Сергей Юров подчеркнул, что Горьковское шоссе — крайне важный объект для Балашихи с точки зрения транспортной доступности.

«Сейчас проходит второй этап реконструкции Горьковского шоссе с 26 по 30 километр. Главная задача — убрать на одном уровне пешеходные переходы, убрать светофоры, исключить левые повороты и увеличить количество полос до шести», — заявил глава Балашихи.

Сергей Юров уточнил, что все работы по строительству разворотных петель должны быть закончены до конца 2019 года. Также в рамках второго этапа реконструкции Горьковского шоссе планируется построить два дополнительных надземных пешеходных перехода рядом с микрорайоном Сакраменто и ВНИИПО.

Движение по эстакаде в балашихинской Салтыковке пустят до конца года Подробнее

В свою очередь, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что движение по Горьковскому шоссе на территории Балашихи заметно улучшилось.

«Следующий этап (реконструкции Горьковского шоссе) попадет уже в район Ногинска и так далее — до границы Московской области. Тем самым все направление Горьковского шоссе будет разгружено с точки зрения того коллапса, который мы видели еще два-три года назад», — сделал акцент спикер Мособлдумы.

В рамках второго этапа реконструкции Горьковского шоссе в Балашихе предусмотрено строительство трех развязок, четырех надземных пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов и автоматизированной системы управления дорожным движением.

На участке с 26 по 30 километр Горьковского шоссе одна петля позволит транспорту развернуться в сторону Москвы, другая — развернуться в сторону Владимира и проехать по направлению Владимир — Восточное шоссе.

На 30-м километре петля обеспечит разворот в сторону Москвы, проезд по направлению Восточное шоссе — Москва и поворот с федеральной трассы М7 «Волга» в микрорайон Балашихи Сакраменто.