Транспорт 22 января 2024, 14:12 Разворотную площадку для общественного транспорта построят у вокзала Лианозово в Москве Бочкарев: отстойно-разворотную площадку построят у вокзала Лианозово в Москве Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Возле городского вокзала Лианозово в Москве в рамках работ по благоустройству территории возведут отстойно-разворотную площадку. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

На площадке в четыре тысячи квадратных метров смогут одновременно находиться 19 единиц наземного городского транспорта. Также здесь оборудуют 13 устройств для зарядки электробусов и здание для персонала.

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«Ведется подготовка к строительству нового одноэтажного здания, предназначенного для персонала, обеспечивающего работу наземного транспорта», — уточнил он.

Кроме того, рядом проведут реконструкцию улично-дорожной сети. Благоустройство организуют максимально компактно для удобства горожан.

Ранее стало известно, что реконструкцию улиц проведут в районе Кунцево в Москве.