22 января 2024, 14:12
Разворотную площадку для общественного транспорта построят у вокзала Лианозово в Москве
Бочкарев: отстойно-разворотную площадку построят у вокзала Лианозово в Москве
Возле городского вокзала Лианозово в Москве в рамках работ по благоустройству территории возведут отстойно-разворотную площадку. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.
На площадке в четыре тысячи квадратных метров смогут одновременно находиться 19 единиц наземного городского транспорта. Также здесь оборудуют 13 устройств для зарядки электробусов и здание для персонала.
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«Ведется подготовка к строительству нового одноэтажного здания, предназначенного для персонала, обеспечивающего работу наземного транспорта», — уточнил он.
Кроме того, рядом проведут реконструкцию улично-дорожной сети. Благоустройство организуют максимально компактно для удобства горожан.
Ранее стало известно, что реконструкцию улиц проведут в районе Кунцево в Москве.
Благоустройство
Строительство
Андрей Бочкарев
Москва
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