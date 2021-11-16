Россиянам рассказали, как их «разводят» на шиномонтаж

В «серых» сервисах шиномонтажа россиян частенько «разводят» на ненужные услуги. Например, предлагают подкачать колеса аргоном или какими-либо другими газами. В то же время, подходить к обслуживанию машины надо обдуманно, чтобы не отказаться от необходимой услуги.

Об этом агентству экономической информации «Прайм» рассказал директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров. Он объяснил, что иногда клиенту кажутся ненужными некоторые услуги. Но мастер в процессе замены колеса может обнаружить, например, скрытые проблемы. Тогда он вправе дать объективные рекомендации, к которым надо прислушаться.

«Например, если на определенном колесе или на нескольких присутствует неравномерный износ, это говорит о том, что у автомобиля, возможно, сбиты углы установки колес», — уточнил эксперт.

Но это замечание имеет отношение только к официальным центрам сервисного обслуживания машин. В них, по словам, Сидорова, «строго соблюдают регламент брендов и всегда отвечают за качество выполненных работ».

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов в сентябре посоветовал россиянам менять летнюю резину на зимнюю в том случае, если дневная температура опустилась ниже +7 градусов. По его словам, это порог эффективности летней резины по торможению.