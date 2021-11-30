На МКАД появятся четыре новые развязки к 2024 году

На МКАД планируют полностью заменить развязки клеверного типа. Вместо них планируют возвести транспортные развязки в виде съездов и эстакад. Об этом сообщило «Утро.ру».

Заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на данный момент ведется строительство четырех новых транспортных развязок. Одна из них располагается на пересечении с Осташковским шоссе. Ее планируют открыть до конца 2022 года.

«Развязка МКАД на пересечении с Осташковским шоссе готова на 44%. В настоящее время идет строительство опор и пролетных строений путепроводов, съездов, надземного пешеходного перехода», — отметил политик.