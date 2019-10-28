Развязку в Химках откроют в 2021 году. Она свяжет две части города

Транспортная развязка между Старыми и Новыми Химками, пожалуй, одна из самых ожидаемых строек для жителей. И в 2021 году готовую развязку уже сдадут. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту Владимиру Путину, когда строительство начнется и сколько продлится. Встреча состоялась 28 октября в резиденции «Ново-Огарево».

В этом году сотрудники компании «Энергомаш» рассказали президенту Владимиру Путину о проблемах с транспортом. Дело в том, что Химки разделены на две части и добраться из одной в другую на машине довольно проблематично. Но скоро проблема будет решена с помощью новой развязки на улице Репина.

Она уже спроектирована и сейчас проходит экспертизу. Строительство начнется в течение нескольких месяцев.

«Проектирование завершено, в экспертизу нашу областную мы сейчас проект завели и до конца года объявим конкурс и определим победителя. Таким образом, мы начнем строить ее если не в последний месяц этого года, то в начале следующего точно начнем. Технологический срок строительства — порядка двух лет. В 2021 году, как вы нам и указывали, мы должны развязку сдать», — рассказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

По словам губернатора, самое сложное при строительстве развязки — подготовить территорию. Но все службы — и энергетики, и газовики — понимают, насколько важна стройка, и помогают.

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«Люди ждут, Андрей Юрьевич, поэтому нужно ускоряться. <…> Хотя я помню, вы обещали начать как раз в конце года», — заключил Владимир Путин.

На проблемном участке между Старыми и Новыми Химками сейчас ездит около 1300 автомобилей в час, из-за чего постоянно возникают пробки сем-девять баллов. Новая развязка в четыре полосы позволит проезжать этот путь в три-четыре раза быстрее. Разрешенная скорость там будет 80 километров в час. И там, где дорога раньше занимала полчаса, люди будут ехать 10 минут.