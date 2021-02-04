Развеяны главные мифы о бензине

На качество бензина не влияет октановое количество топлива. Это значит, что 92-й бензин может быть высшего качества, но для двигателя с высокой степенью сжатия он не подойдет технически. Также 100-й бензин не пригоден для старых машин, потому что их двигатель рассчитан под топливо с более низким октановым числом.

Кроме того, существует миф о вреде топлива с моющими и чистящими добавками для авто. Это заблуждение больше относится к старым моторам, в которых за годы работы скопились сажа и лаковые отложения. Такой вид бензина только положительно сказывается на работе двигателя, заявили специалисты. Бензин с подобными добавками сейчас предлагает каждый производитель. Они устраняют нагар из камер сгорания и чистят форсунки.

Автопроизводители намеренно советуют для своих машин бензин с более высоким октановым числом из-за более высокой цены — это еще один миф. На самом деле Аи-92 постепенно уходит в прошлое, а в Европе его больше вообще не продают, написало ИА Nation News. Производители настраивают блоки управления двигателей так, чтобы агрегаты запросто принимали любое топливо. Соответственно, при заливе 92-го вместо 95-го с мотором ничего не произойдет.