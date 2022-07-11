Разрешенный вес животных для перевозки в самолетах предложили увеличить

Минтранс попросили увеличить максимальный допустимый вес животных для перевозки в самолетах. С такой инициативой выступили правительство и администрация президента, сообщили «Известия».

Максимально допустимый вес животных захотели увеличить до 10 килограммов. Рассмотреть такую возможность Минтранс попросил аппарат правительства, а также управление президента по работе с обращениями граждан.

«Просим обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения с разъяснением в доступной форме возможности либо невозможности (с указанием причин и правового обоснования) решения поставленного в обращении вопроса», — написала в своем обращении замначальника управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Анастасия Гулий.

Сейчас у большинства авиакомпаний разрешенный вес животных составляет восемь килограммов. Причем вес переноски тоже учитывается. Такие правила установлены у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», Nordwind и некоторых других перевозчиков. У «Победы» ограничений по весу нет, но есть лимиты по размерам переносок. Самый большой допустимый вес животных установлен у Smartavia — 12 килограммов.